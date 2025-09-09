Когда журналистика становится расизмом: Сергей Мардан против азербайджанцев

Азербайджано-российские отношения сегодня переживают, пожалуй, один из самых непростых периодов за последние десятилетия.

То, что еще недавно казалось стратегическим партнерством, сегодня представляет, скорее, цепь кризисов и взаимных упреков.

Началось все с трагического декабрьского инцидента прошлого года, когда российские силы подбили азербайджанский гражданский самолет, отказ признать это и принести извинения вызвало бурю возмущения в Баку и болезненно ударило по доверительным связям.

Затем последовали события в Екатеринбурге, где ксенофобские настроения против азербайджанцев проявились в особо агрессивной форме, обнажив ту скрытую враждебность, которая в российском обществе аккумулировалась годами.

Ситуация усугубилась последующими событиями - антиазербайджанскими заявлениями отдельных российских политиков, непрекращающимися провокациями в медиапространстве и попытками представить Азербайджан как «ненадежного партнера». Все это наложилось на объективные политические разногласия Москвы и Баку, создав почву для информационной войны, российское медиапространство оказалось буквально насыщено антиазербайджанской риторикой.

На телевидении, в газетах, в блогах и на YouTube все чаще звучат высказывания, граничащие с прямой ксенофобией. Более того, многие российские журналисты и блогеры сознательно подогревают эту волну, обслуживая интересы тех кругов, для которых Азербайджан сегодня - удобный «внешний враг».

Одним из таких медиадеятелей является Сергей Мардан, который на своем YouTube-канале позволил себе целую серию заявлений, имеющих не только политическую окраску, но и очевидный расистский подтекст.

В свежем подкасте Мардан взялся обсуждать муниципальные выборы в Ивановской области. Казалось бы, региональная тема, далекая от геополитики. Однако вместо анализа политических процессов или обсуждения качества предвыборных кампаний, журналист сосредоточился на личности одного кандидата - азербайджанского предпринимателя Асифа Мамедова. Сам тон, с которым Мардан говорит о нем, выдает не журналиста, ищущего правду, а человека, движимого предвзятостью. «Почему он плохо говорит по-русски? - рассуждает Мардан. - Потому что общается со своими соплеменниками на азербайджанском языке». В этих словах слышится не аналитический интерес, а явное пренебрежение, сведение культурной идентичности к «недостатку», превращение национальной принадлежности в «проблему».

Дальше его речь становится еще более опасной. Он фактически ставит под сомнение саму возможность для представителей национальных диаспор участвовать в политической жизни России. «Я одного не понимаю - зачем его продвигать в депутаты?» - говорит Мардан, прямо увязывая «недопустимость» кандидата в политике с его происхождением. Это уже не скрытая, а прямая дискриминация по национальному признаку. Более того, он апеллирует к руководству правящей в РФ партии «Единая Россия» с требованием «исключить Мамедова из списка», потому что его национальность якобы несет угрозу. Иными словами, журналист предлагает в XXI веке решать вопросы политики на основании этнической принадлежности, что и есть проявление расизма в чистом виде.

Мардан идет дальше и пытается построить целую «теорию угрозы», напоминая о криминальных историях и конфликтах, якобы связанных с азербайджанской диаспорой в Ивановской области. Тем самым он формирует образ азербайджанцев как «чуждой и опасной силы», которая не интегрируется, а разрушает «глубинный русский регион». Подобные обобщения - это классический прием расистской пропаганды: из единичных случаев формируется картина якобы «опасного народа», против которого «нужно защищаться».

Особое внимание заслуживает риторика Мардана о «запасной родине». По его логике, любой человек, имеющий этнические связи с другим государством, не может быть предан России и должен либо отказаться от своей идентичности, либо покинуть страну. Это не просто ксенофобия, это попытка узаконить идею «чистоты нации», несовместимую с принципами многонационального государства, которым Россия официально себя называет.

Но чтобы понять, откуда у Мардана такие высказывания, стоит взглянуть на его личность и карьеру. Сергей Мардан - фигура в российской медиа-среде давно известная и далеко не безупречная. Начав как журналист в региональной прессе, он позже стал радиоведущим «Комсомольской правды» и «Русской службы новостей».

Его имя неоднократно упоминалось в скандальных историях, связанных с грубыми высказываниями, ксенофобскими шутками и даже оскорблениями в адрес коллег и гостей эфиров. Мардан известен тем, что нередко играет на самых низменных чувствах своей аудитории, подогревая страхи и ненависть. Более того, ряд экспертов прямо указывает, что он давно выполняет функцию медиасолдата, обслуживающего политические заказы. Его тексты и эфиры часто воспринимаются как инструмент давления и манипуляции общественным мнением, а не как честная журналистика.

Таким образом, мы имеем дело не просто с частным мнением блогера, а с элементом информационной кампании. В условиях, когда отношения России и Азербайджана находятся в кризисе, подобные выступления становятся оружием - оружием против диалога, против примирения, против нормального сосуществования народов. Мардан сознательно или по привычке формирует образ азербайджанцев как чужаков, тем самым усугубляя напряженность.

Опасность подобных высказываний в том, что они не остаются без последствий. В регионах России, где проживает многочисленная азербайджанская диаспора, подобная риторика способна подстегнуть бытовой расизм, спровоцировать конфликты и насилие. Ведь когда публичная фигура с экранов и микрофонов внушает, что азербайджанцы - это «угроза», часть аудитории воспринимает это как руководство к действию. И тогда слова могут повлечь за собой реальные трагедии.

Стоит отметить, что Азербайджан, несмотря на все противоречия с Москвой, продолжает сохранять взвешенную позицию в отношении России. Баку последовательно демонстрирует уважение к российскому обществу, избегает оскорблений в адрес народа, концентрируясь лишь на конкретных действиях российского руководства.

И именно на этом фоне антиазербайджанские тирады Мардана выглядят особенно цинично.

Заканчивая разговор, важно подчеркнуть: проблема здесь не только в одном журналисте. Сергей Мардан лишь отражает ту линию, которую все чаще в последнее время можно услышать в российской медиасреде. Однако его слова показательны. В них ясно прослеживается расистский подтекст, желание вычеркнуть в данном случае азербайджанцев из политической и общественной жизни России. И это не просто личное предвзятое мнение, это нетерпимость, облеченная в форму «политического анализа».

Между тем для такой многонациональной страны, как Россия, куда входят десятки народов с собственными языками, культурой и традициями, набирающий сегодня обороты русский шовинизм представляет большую угрозу. Он подрывает государство изнутри, раскалывает общество и превращает национальное многообразие в источник постоянной вражды. Именно в этом направлении действуют Мардан и подобные ему деятели: под видом «патриотизма» они разжигают ненависть, оскорбляют чувства не только представителей других стран, но и коренных народов самой России.

Поэтому слова Сергея Мардана можно рассматривать как симптом общей болезни, поразившей российское медиапространство. Болезни, которая питается ксенофобией и расизмом, маскируя их под «защиту национальных интересов».

Али Мамедов