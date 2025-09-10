В парламенте обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений

Встречи на высоком уровне, проведенные на днях помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым в Соединенных Штатах Америки (США), являются показателем углубления отношений между двумя странами.

Этот визит неслучаен – отношения вступают в новый этап.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов в ходе выступления на заседании комитета 10 сентября.

Самед Сеидов также выразил надежду на активизацию диалога между парламентом Азербайджана и Конгрессом США в ближайшем будущем. С этой целью в ходе предстоящей осенней сессии запланировано проведение ряда мероприятий. По его словам, эти инициативы послужат укреплению институционального сотрудничества в рамках азербайджано-американских отношений.