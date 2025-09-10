 Следствие в Азербайджане раскрыло многомиллионное состояние игорной группировки - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Следствие в Азербайджане раскрыло многомиллионное состояние игорной группировки - ФОТО

Фаига Мамедова15:33 - Сегодня
Завершилось расследование одного из крупнейших дел, возбуждённых Киберполицией против подпольной игорной мафии.

По информации Qafqazinfo, все члены преступной группировки оказались жителями села Гаджибадалли Агджабединского района. Выяснилось, что они завладели имуществом на сумму более 20 миллионов манатов.

Возглавлял банду 26-летний Эльмидар Исмаилзаде. Вместе с ним к уголовной ответственности привлечены его отец Эльданиз и брат Эльвин Исмаилзаде, а также ещё восемь человек: Эльмин Гулиев, Интигам Рустамов, Шамиль и Замиг Магеррамли, Эльнур Нагиев, Немет Гурбанов, Джавид Асадов и Бахтияр Тагиев. На время следствия на свободе находится только один из них.

Игорная сеть была ликвидирована в ходе спецоперации Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел. Согласно материалам следствия, за пять лет преступная группа заработала на азартных онлайн-играх около 13 миллионов манатов. Эти деньги легализовались через тысячи банковских карт, оформленных на ничего не подозревающих граждан.

На доходы от незаконной деятельности члены банды оформляли дорогостоящее имущество, в основном на родственников. Самый впечатляющий аспект уголовного дела - список этого имущества. Общая стоимость имущества, фактически принадлежащего лидеру группы Эльмидару Исмаилзаде, а также его отцу и брату, составляет более 20 миллионов манатов.

В их владениях числятся:

Земельные участки площадью 129,89 га в селе Гаджибадалли (рыночная стоимость - около 17,86 млн манатов).

Автомобили марок Range Rover, Lexus LX 570, Mercedes-Benz G63, Kia, Ford Mustang и Kia Forte (рыночная стоимость - около 1,3 млн манатов).

Десятки квартир в центре Баку (рыночная стоимость - более 1,5 млн манатов).

Загородные дома в Баку и Агджабеди (рыночная стоимость - более 1,3 млн манатов).

Объекты коммерческой недвижимости (рыночная стоимость - около 1,5 млн манатов).

Помимо этого, в списке есть и другое имущество, стоимость которого ещё уточняется.

Адвокат главного фигуранта дела Эльмидара Исмаилова, Орхан Зейналов, сообщил, что материалы следствия уже переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать коллегия судей под председательством Гусейна Гусейнли. Защита уверена, что представленные ею доказательства могут повлиять на ход дела. Если же обвинения будут подтверждены, членам группировки грозит более 10 лет лишения свободы.

