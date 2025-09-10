 В двух районах Азербайджана более 6000 абонентов временно останутся без газа | 1news.az | Новости
В двух районах Азербайджана более 6000 абонентов временно останутся без газа

Фаига Мамедова16:10 - Сегодня
Завтра, 11 сентября, в Лянкяранском и Астаринском районах будет временно приостановлена подача газа почти для 6 000 абонентов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В Астаринском районе подача газа будет прекращена 11 сентября с 10:00 до завершения работ. Это затронет 1695 абонентов в сёлах Ваго, Лелекяпеште, Тянкеруд, Машхан, а также часть посёлка Киджябя. Причиной отключения является проверка газопровода на герметичность.

В Лянкяранском районе в это же время будут проводиться ремонтные работы на газораспределительной станции "Рво" для устранения утечек. В связи с этим подача газа будет временно приостановлена для 4 100 абонентов в 11 населённых пунктах, включая сёла Гурунба, Шаглакючя, Беллабур, Кергелан, Лювясяр, Даргуба, Сабир, Талышлы, Ляж, Хафтони и Ханлыглы.

