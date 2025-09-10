Фарид Шафиев: Азербайджан придает особое значение председательству в СВМДА

13-я сессия Форума мозговых центров СВМДА — это не только площадка для дискуссий, но и важная платформа, объединяющая экспертов, дипломатов и молодежь из разных регионов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на церемонии закрытия 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Он отметил, что Азербайджан придает особое значение этому председательству. Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии форума также является ярким примером того внимания и значения, которые он придает СВМДА. В то же время это вклад в будущее организации.

«На состоявшихся здесь сессиях прошли весьма интеллектуальные, глубокие и полезные дискуссии.

Было высказано много интересных мнений, выдвинуто много новых идей. Уверен, что эти мнения и рекомендации внесут значительный вклад в направления деятельности СВМДА в будущем», — подчеркнул Ф. Шафиев.

Отметив, что после официального закрытия форума состоится дополнительное параллельное мероприятие, председатель правления сообщил, что в нем примут участие студенты вузов: «Их участие крайне важно для нас.

Ведь молодежь — это и будущее организации, и сила, которая привносит новое видение и свежий взгляд на развитие региона. Уверен, что достигнутые нами здесь результаты превратятся в реальное сотрудничество, совместные проекты и устойчивые партнерские отношения. Это очень важный шаг как для нашего будущего, так и для будущего региона».