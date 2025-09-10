Страсти вокруг такси из аэропорта: Журналист 1news.az проверил популярные сервисы - ФОТО

На фоне распространяющейся информации об ограничениях на вызов такси из Международного аэропорта Гейдара Алиева, пресс-служба аэропорта 3 сентября сообщала, что никаких ограничений на въезд и выезд такси не предусмотрено.

Вчера в пресс-службе аэропорта также подчеркнули, что нерегулируемая деятельность частных перевозчиков негативно влияет на деловую репутацию и создаёт риски для безопасности пассажиров. Чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо обеспечить единый, контролируемый стандарт обслуживания, исключающий деятельность нелицензированных водителей.

Позднее Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта уточнило, что ведётся планомерная работа по приведению таксомоторных услуг в соответствие с законодательством. Уже достигнуты первые положительные результаты. Операторы такси были вновь проинформированы о необходимости строгого соблюдения установленных требований для обеспечения качественного обслуживания пассажиров. Таксомоторные компании, действующие на территории аэропорта, совместно с AYNA начали реализацию дополнительных мер по улучшению сервиса.

Учитывая обеспокоенность, как водителей такси, так и граждан, редакция 1news.az в свою очередь также направила запросы в службы такси, но пока не получила официальных ответов.

Для проверки информации наш корреспондент лично посетил аэропорт утром и протестировал мобильные приложения различных сервисов, и вот, что мы обнаружили:

В Bolt все категории (эконом, комфорт, бизнес, доставка) были доступны, но заметили, что появился новый тариф «Аэропорт» и он был неактивным.

В Uber можно было выбрать терминал, но ни один тариф для поездки не был доступен - только доставка.

В Yango также отображалась только опция доставки, без возможности выбора тарифа для поездки.

Мы в свою очередь продолжим следить за ситуацией и будем оперативно информировать читателей.