В Непале введен комендантский час, задерживаются участники беспорядков

Армия Непала задержала 27 участников беспорядков, которые участвовали в грабежах, поджогах и насильственных нападениях на людей, сообщают местные СМИ.

Власти предупредили, что любые акты вандализма и нападения, связанные с протестами, будут рассматриваться как уголовные преступления и пресекаться.

По всей стране введен комендантский час, он будет действовать до четверга. В этот период движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей призывают оставаться дома.

Правительство Непала 4 сентября ограничило работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.

После этого в Катманду и ряде других крупных городов начались массовые акции, основными их участниками стали студенты и молодежные активисты. Протестующие поджигали здания государственных учреждений, нападали на дома политиков и чиновников.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения.

На фоне происходящего власти 9 сентября сняли запрет на работу соцсетей. В отставку подали премьер-министр страны Шарма Оли и президент Рам Чандра Паудел.