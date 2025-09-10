В Непале введен комендантский час, задерживаются участники беспорядков
Армия Непала задержала 27 участников беспорядков, которые участвовали в грабежах, поджогах и насильственных нападениях на людей, сообщают местные СМИ.
Власти предупредили, что любые акты вандализма и нападения, связанные с протестами, будут рассматриваться как уголовные преступления и пресекаться.
По всей стране введен комендантский час, он будет действовать до четверга. В этот период движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей призывают оставаться дома.
Правительство Непала 4 сентября ограничило работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.
После этого в Катманду и ряде других крупных городов начались массовые акции, основными их участниками стали студенты и молодежные активисты. Протестующие поджигали здания государственных учреждений, нападали на дома политиков и чиновников.
В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения.
На фоне происходящего власти 9 сентября сняли запрет на работу соцсетей. В отставку подали премьер-министр страны Шарма Оли и президент Рам Чандра Паудел.