Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении сегодня ночью беспилотников к их территории, заявил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон", - сказал он.

Павел Муравейко также подчеркнул, что часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны страны над территорией республики.

Начальник Генерального штаба отметил, что по имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. "Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы", - добавил он.