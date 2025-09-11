Зарплаты более 72 тысяч учителей будут повышены

После завершения этапа собеседований в рамках текущей сертификации более 72 000 учителей получат надбавку к заработной плате.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на прошедшей сегодня пресс-конференции.

В экзаменах, проводимых в период с 2022 по 2025 годы, приняли участие свыше 80 000 педагогов.

Таким образом, полностью завершены оба этапа сертификации учителей начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики и иностранных языков, а также первый этап сертификации учителей биологии, химии, физики, географии и информатики.