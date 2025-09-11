Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

Кабмин внес изменения в правила обеспечения лекарственными препаратами граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал глава правительства Али Асадов.

Согласно постановлению, в перечень лекарственных препаратов, предоставляемых бесплатно по рецептам, теперь включены и психотропные вещества, используемые в медицине в качестве лекарственных средств.

Кроме того, данное правило распространяется также на лиц, участвовавших в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана, и семьи шехидов.