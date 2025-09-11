 UWW: «Магомедов является серьезным кандидатом на пьедестал в Загребе» | 1news.az | Новости
UWW: «Магомедов является серьезным кандидатом на пьедестал в Загребе»

First News Media10:27 - Сегодня
Сборная Азербайджана по борьбе с 13 сентября начнет выступление на чемпионате мира в Загребе.

Первыми на ковер выйдут борцы вольного стиля, а из 11-ти наших спортсменов семь будут сеянными.

Это Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кенан Гейбатов (70 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг).

Перед началом мундиаля Объединенная организация борьбы (UWW) выделила нескольких азербайджанских «вольников». «В весе до 97 кг серьезным кандидатом на пьедестал остается Магомедхан Магомедов, вернувшийся после бронзы на Олимпиаде в Париже. Серебряный призер чемпионата мира-2023 продолжает оставаться большой угрозой в одной из самых плотных категорий турнира», - подчеркивает UWW.

Также организация отметила двукратного призера чемпионата мира Османа Нурмагомедова (92 кг) и бронзового медалиста Олимпиады Гиоргия Мешвилдишвили (125), который возглавляет список сеянных участников в своей категории.

