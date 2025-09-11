В Азербайджане облегчают школьную программу

«С целью снижения нагрузки в содержание предметных куррикулумов были внесены некоторые сокращения.

В соответствии с этим учебники также совершенствуются».

Как сообщает "Azərbaycan müəllimi", об этом заявил руководитель отдела программ по естественным и техническим наукам Института образования Мансур Магеррамов на вебинаре, посвящённом усовершенствованию предметных куррикулумов, передает 1news.az.

Он отметил, что в содержание куррикулума по химии также были внесены значительные упрощения. Особенно серьёзные изменения коснулись программы 9-го класса, откуда были исключены утратившие актуальность темы:

«Некоторые понятия и темы не были удалены полностью, а частично сокращены либо включены в учебный план в более простой форме. Устаревшие понятия и темы были заменены новыми, отвечающими современным требованиям».