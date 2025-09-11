Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной

Польское агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной до 9 декабря.

"По запросу Оперативного командования вооруженных сил с 10.09.2025, с 22:00 UTC, до 23:59 UTC 09.12.2025 будет введено ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129 (зона вдоль границы с Беларусью и Украиной – ред.)", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Ограничение касается не только военных летательных аппаратов, уточняет агентство. Вводится также полный запрет на полеты гражданских беспилотников в этой зоне.

Источник: ТАСС