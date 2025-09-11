Дорожная полиция обратилась к участникам движения перед 15 сентября

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с началом нового учебного года.

Как сообщает 1news.az, в обращении говорится:

«В связи с началом нового учебного года в столице на улицах и проспектах, особенно вблизи учебных заведений, увеличится интенсивность движения транспорта и пешеходов.

Учитывая это, просим всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Особо обращаемся к тем, кто отвозит школьников на личном транспорте: не нарушайте правила остановки и стоянки, паркуйте автомобили только в разрешённых местах, чтобы не создавать препятствий для удобного и беспрепятственного движения других участников.

В то же время, пешеходам мы рекомендуем передвигаться по тротуарам, не выходить на проезжую часть и переходить дорогу только по пешеходным переходам, а родителям – не оставлять малолетних детей без присмотра».