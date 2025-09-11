После замены счётчиков в бакинской многоэтажке произошла утечка газа - ВИДЕО

Житель Низаминского района Баку Эльмир Мурадов, проживающий по адресу: улица Бахруза Нуриева, 40, столкнулся с неожиданной ситуацией - его смарт-счётчик учёта газа был заменён на устаревший механический прибор без какого-либо предварительного уведомления.

Аналогичная замена была произведена не только в квартире Э.Мурадова, но и во всех жилых помещениях многоквартирного дома. Основное недовольство абонента вызвал тот факт, что современное устройство нового поколения было заменено на механический счётчик предыдущего типа.

Кроме того, после проведённых работ в подъезде произошла утечка газа. По словам Мурадова, проблема была устранена после его обращения, однако чёткого объяснения причин замены счётчиков без предварительного уведомления жильцы так и не получили.

В производственном объединении (ПО) «Азеригаз» настаивают на законности своих действий. Пресс-секретарь организации Эльданиз Велиев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Счётчики, относящиеся к категории населения, подлежат изъятию и проходят периодическую государственную проверку каждые пять лет, а промышленные — каждые три года. Поскольку каждый прибор имеет ограниченный срок службы, в рамках этого срока проводится проверка и замена тех, что признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации».

Представитель ПО также отметил, что между механическими и смарт-счётчиками принципиальной разницы в точности измерений нет - оба устройства корректно фиксируют объёмы потреблённого газа. Тем не менее, новый смарт-счётчик гражданину установлен не будет, поскольку их продажа в настоящее время прекращена.

Более подробно – в видеосюжете Xəzər Xəbər: