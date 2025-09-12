В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

В Баку в рамках «Европейской недели мобильности» пройдет акция «День без автомобиля».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), ранее ведомство подало заявку на проведение «Европейской недели мобильности» в столице, которая была успешно одобрена.

В связи с этим с 16 по 22 сентября в городе запланирован ряд мероприятий, направленных на продвижение устойчивой мобильности, включая проведение «Дня без автомобиля».

В рамках программы будут оценены меры по обеспечению безопасности пешеходов и пользователей микромобильного транспорта, проведены обучающие тренинги по безопасному управлению скутерами для подростков и студентов, а также организован велопробег.

Сам «День без автомобиля» состоится 21 сентября на улице Мухаммеда Нахчывани. В специально выделенной зоне операторы микромобильного транспорта представят различные модели велосипедов и скутеров, проведут тест-драйвы и обучающие сессии.

Кроме того, в творческой зоне будут представлены работы победителей конкурса рисунков на тему «Транспорт и окружающая среда».