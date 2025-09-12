Глава МИД Армении принял делегацию постпредов стран-членов НАТО

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял делегацию постоянных представителей стран-членов НАТО.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян на встрече коснулся подходов страны к развитию партнёрства с НАТО, а также с государствами-членами, и совместной работы, проводимой в этом направлении. Были обсуждены имеющиеся возможности.

Мирзоян отметил, что достигнутые 8 августа в Вашингтоне соглашения являются значимым событием на пути к обеспечению мира в регионе, проинформировав присутствующих о ведущихся обсуждениях, направленных на их реализацию.

В контексте внешней политики и политики безопасности Армении министр представил видение властей по укреплению демократических институтов и устойчивости в динамично развивающемся мире, стабильности на Южном Кавказе, а также развитию двусторонних отношений в различных направлениях.

Состоялся обмен мнениями о международных событиях.

Источник: АрмИнфо