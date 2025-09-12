 В Гяндже в жилом доме произошел взрыв | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

Фаига Мамедова17:46 - Сегодня
В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

В Гяндже в жилом доме взорвался водонагреватель, есть пострадавшая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате инцидента женщина, 1992 года рождения, с ожогами была доставлена в отделение скорой медицинской помощи больницы имени академика З.Мамедова при Объединенной городской больнице Гянджи.

В TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что пострадавшей, у которой были диагностированы ожоги I и II степени обеих верхних конечностей и груди, была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние женщины оценивается как стабильное, она была выписана для амбулаторного лечения.

Поделиться:
144

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 13 сентября?

Общество

На участке улицы Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе будут проводиться ...

Общество

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Общество

Школьники не смогут пользоваться телефоном на уроках

Общество

Сколько школьников пойдут в школы Баку в новом учебном году?

В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

ТуранБанк подписал соглашение на 15 миллионов долларов с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD)

В Киеве состоялся выпуск студентов факультатива по изучению азербайджанского языка - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Два района столицы временно останутся без воды

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Российский суд по запросу Азербайджана арестовал обвиняемого в терроризме

Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Председатель Управления мусульман Кавказа встретился с Президентом Кыргызской Республики

Сегодня, 18:10

Сколько школьников пойдут в школы Баку в новом учебном году?

Сегодня, 17:48

В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

Сегодня, 17:46

Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

Сегодня, 17:30

Глава МИД Армении принял делегацию постпредов стран-членов НАТО

Сегодня, 17:26

Трамп заявил, что его терпение по отношению к Путину «быстро иссякает»

Сегодня, 17:21

Трамп надеется, что убийца активиста Кирка будет приговорен к смертной казни

Сегодня, 17:06

Подкинутые к мечетям во Франции свиные головы вызвали общественное возмущение

Сегодня, 17:00

На суде над гражданами Армении оглашены документы об убийстве азербайджанского заложника и других преступлениях

Сегодня, 16:45

ТуранБанк подписал соглашение на 15 миллионов долларов с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD)

Сегодня, 16:42

TuranBank Azerbaijan Signs $15 Million Line of Financing Agreement with the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)

Сегодня, 16:35

В Киеве состоялся выпуск студентов факультатива по изучению азербайджанского языка - ФОТО

Сегодня, 16:25

На участке улицы Джафара Джаббарлы в Ясамальском районе будут проводиться ремонтные работы

Сегодня, 16:20

Захарова: РФ готова обсудить маршрут Трампа, когда увидит проект

Сегодня, 15:58

Стала известна причина, по которой подростки спали на улице в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 15:52

РФ ждет от Иревана и Баку шагов по согласованию места и сроков встречи в формате «3+3»

Сегодня, 15:45

В Губе захоронены останки военнослужащего, павшего шехидом 31 год назад - ФОТО

Сегодня, 15:42

В США предложили объявить Россию и Беларусь «спонсорами терроризма»

Сегодня, 15:35

Экрем Имамоглу предстал перед судом по делу о фальшивом дипломе

Сегодня, 15:16

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Сегодня, 15:12
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05