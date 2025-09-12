В Гяндже в жилом доме произошел взрыв

В Гяндже в жилом доме взорвался водонагреватель, есть пострадавшая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в результате инцидента женщина, 1992 года рождения, с ожогами была доставлена в отделение скорой медицинской помощи больницы имени академика З.Мамедова при Объединенной городской больнице Гянджи.

В TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что пострадавшей, у которой были диагностированы ожоги I и II степени обеих верхних конечностей и груди, была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние женщины оценивается как стабильное, она была выписана для амбулаторного лечения.