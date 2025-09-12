 Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот

First News Media08:40 - Сегодня
Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам за госпереворот

Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы, сообщает портал G1.

Болсонару обвинили в госперевороте.

«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота», — говорится в сообщении портала.

До этого Верховный суд Бразилии признал бывшего президента республики Жаира Болсонару организатором заговора против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Решение суда о признании Болсонару виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

В июне Жаира Болсонару также обвинили в шпионаже. По информации портала G1, правительство экс-президента организовало слежку за людьми, которых считало противниками. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика, он же был бенефициаром публичных нападок на людей.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
431

Актуально

Общество

В Азербайджане увеличилась численность населения

Общество

Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Гражданин Азербайджана оказался под британскими санкциями за связь с оборонными ...

Общество

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

В мире

Пезешкиан попросил прощения у иранского народа

ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября

Спецпредставитель Турции прибыл в Армению

В Непале не смогли поймать 12,5 тыс. заключенных, сбежавших во время беспорядков

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам

СМИ: Израиль заявляет о гибели шести чиновников ХАМАС при атаке на Доху - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Последние новости

В Баку сильный ветер сломал ветку дерева и повалил её на дорогу

Сегодня, 12:25

Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА

Сегодня, 12:12

В Баку проходит суд по уголовному делу обвиняемых в совершении военных преступлений

Сегодня, 12:05

Состояние Сардара Фараджева оценивается как средней тяжести

Сегодня, 12:00

Пезешкиан попросил прощения у иранского народа

Сегодня, 11:55

Минфин Азербайджана просит СМИ ссылаться только на официальные данные

Сегодня, 11:50

Гражданин Азербайджана оказался под британскими санкциями за связь с оборонными компаниями России

Сегодня, 11:44

Американские усиления обладателя Кубка Азербайджана

Сегодня, 11:40

Особая карта от Birbank Biznes для женщин-предпринимателей

Сегодня, 11:38

В Азербайджане увеличилась численность населения

Сегодня, 11:35

Метро Баку достигнет исторического показателя: новый интервал между поездами

Сегодня, 11:30

ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября

Сегодня, 11:25

Спецпредставитель Турции прибыл в Армению

Сегодня, 11:10

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011-2024» - ФОТО

Сегодня, 11:05

Левон Тер-Петросян предлагает называть Зангезурский коридор Зангезурским транспортным узлом

Сегодня, 11:00

В Баку в тоннеле перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 10:53

В Непале не смогли поймать 12,5 тыс. заключенных, сбежавших во время беспорядков

Сегодня, 10:46

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Сегодня, 10:42

По факту в Джульфе гибели сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:37
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05