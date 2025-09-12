 Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Контрабанда со вкусом шоколада: в Баку в конфетах обнаружено золото - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного провоза золота, спрятанного внутри шоколадных конфет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство, инцидент произошёл во время прохождения таможенного контроля багажа гражданина Азербайджана, вылетавшего рейсом Баку–Стамбул. На мониторе были замечены подозрительные изображения.

В ходе досмотра в ручной клади пассажира было обнаружено золото общим весом 240 граммов, в виде крошки, спрятанное в 32 шоколадных конфетах.

По данному факту ведётся расследование.

