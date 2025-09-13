 Экс-защитник «Барселоны» Юмтити, вероятно, записал прощальное видео о завершении карьеры | 1news.az | Новости
Экс-защитник «Барселоны» Юмтити, вероятно, записал прощальное видео о завершении карьеры

First News Media15:00 - Сегодня
Экс-защитник «Барселоны» Юмтити, вероятно, записал прощальное видео о завершении карьеры

Чемпион мира — 2018 французский центральный защитник Самуэль Юмтити может завершить карьеру в возрасте 31 года, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, 12 сентября француз посетил тренировочную базу родного «Лиона» и попросил у руководства разрешения снять там личное видео, не связанное с клубом.

Также сообщается, что вариант возвращения центрального защитника в большой футбол не рассматривается, поэтому, вероятно, Самуэль записал там прощальное видео.

Ранее сообщалось, что Юмтити завершит карьеру, если не найдёт новый клуб до 10 сентября. На данный момент футболисту 31 год. За сборную Франции Юмтити провёл 31 матч и забил четыре гола. Ранее он выступал за «Барселону», с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, три раза — Кубок короля и дважды — Суперкубок. Также Юмтити известен выступлениями за «Лион» и «Лечче».

Источник: Чемпионат

