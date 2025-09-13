Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан, генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели и ранении группы военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате вероломного нападения террористов, совершенного в северо-западном регионе Пакистана.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!»