Протестующие перекрыли площадь в Белграде

First News Media21:40 - Сегодня
Противники приватизации перекрыли площадь Славия в центре Белграде.

Об этом пишет сербское агентство Danas.

Акция протеста началась в 17:00 по местному времени под лозунгом «Общественные блага — это ценности, а не товары». Организаторами акции стал синдикат профсоюзов «Социальный фронт». В поддержку акции выступили студенты. Протест граждан вызывают планы приватизации таких компаний как EPS, «Сербские железные дороги», «Почта Сербии», «Леса Сербии», а также водоснабжающих предприятий. Граждане опасаются, что передача общественного благосостояния в частную собственность снизит уровень жизни в стране.

В 18:30 по местному времени протестующие выдвинулись к зданию правительства Сербии, оттуда они направятся к зданию министерства образования. В акции примет участие доцент философского факультета Белградского университета Деян Челебич, который выступит с речью напротив здания министерства.

Источник: Gazeta.Ru

