Подозреваемый в убийстве активиста Кирка не признал вину

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, не признает своей вины и не сотрудничает со следствием.

Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс телеканалу ABC.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все окружающие его люди сотрудничают», — сказал он.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице.

Подозреваемый в убийстве активиста был задержан через несколько дней, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями.

