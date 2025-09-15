Армения отказывается от Агрыдага: соратник Пашиняна об изменениях в пограничных штампах

Армения исходит из своих государственных символов, и штамп, который будет ставиться в паспортах Республики Армения, должен будет отражать символы, относящиеся к Армении и ее государственности.

Об этом, как передает News.am, заявил на брифинге в армянском парламенте секретарь фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян, комментируя удаление из штампа, ставящегося пограничниками при въезде или выезде из Армении, изображения горы Агрыдаг, расположенной на территории Турции.

По мнению депутата, государственные символы не должны содержать в себе излишнюю эмоциональность.

«Мы в отношениях с нашими соседями опираемся на Алма-Атинскую декларацию. Почему? Да потому что каждое наше действие, будь то в форме подписания или заявления, никоим образом не должно посылать соседним странам опасных месседжей», - сказал Ованнисян.