Общество

В Баку задержали подозреваемых в грабеже более 12 тыс. манатов

Фаига Мамедова15:15 - Сегодня
В Баку задержали подозреваемых в грабеже более 12 тыс. манатов

В Насиминском районе Баку зарегистрированы случаи грабежа.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, неизвестные лица ограбили жителя столицы, отобрав у него денежные средства, а также присвоили 12 160 манатов из одного из киосков, расположенных в районе, передает 1news.az.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих ранее судимых человек, подозреваемых в совершении этих преступлений: 38-летнюю М.Мехдиеву, 22-летнего Н.Рустамова и 20-летнего А.Мамедова.

В ходе других операций, проведенных в Насиминском районе, был также задержан 36-летний Э.Пирмамедов.

Он подозревается в краже 600 манатов с банковской карты гражданина, а также лотерейных билетов на сумму 450 манатов из одного из маркетов.

По всем фактам ведётся расследование.

В Баку задержали подозреваемых в грабеже более 12 тыс. манатов

