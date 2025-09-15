В Армении объяснили отказ от изображения Агрыдага на паспортных штампах

В правительстве Армении разъяснили решение об удалении изображения горы Агрыдаг на пограничных штампах при въезде в страну и выезде из нее.

Министр труда и социальных вопросов РА Арсен Торосян, разъясняя данное решение, ставшее поводом для широких обсуждений в стране, отметил: «Обоснование решения очень простое: печати приведены в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к пересечению границ, а также с идеологией реальной Армении».

Как отметил армянский министр, во многих странах мира штампы в паспорта при пересечении границы уже давно не ставятся. «Аналогично, с нашей соседней Грузией мы можем пересекать границу по удостоверению личности, без каких-либо штампов, поскольку пересечение границы фиксируется только в электронной системе.

Новые штампы не будут содержать никакой информации или изображений, кроме информации о пересечении границы, как это делают штампы о пересечении границы практически всех стран мира. Размер штампа также был уменьшен, чтобы паспорта служили многим путешественникам дольше», - сказал министр.

Напомним, решением правительства Армении внесены изменения в отметки, сделанные в паспортах или заменяющих их документах о пересечении государственной границы, в частности, изменены размеры печати и удалено изображение горы Агрыдаг.

Решение вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Читайте по теме:

Правительство Армении уберет гору Агрыдаг со штампов о пересечении границы