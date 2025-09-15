Президент Азербайджана поздравил сопрезидентов Никарагуа с Днем независимости
Президент Ильхам Алиев поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортега Сааведре и Росарио Мурильо с национальным праздником.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Ваши превосходительства,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 15 Сентября - Дня Независимости.
Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Никарагуа. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения связей между нашими странами, укрепления сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Никарагуа — постоянного благополучия и процветания».