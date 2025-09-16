Лавров: Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение»

Азербайджан отказался участвовать в предстоящем 20 сентября в Москве международном песенном конкурсе «Интервидение».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению».

Что касается Армении, то она пока не подтвердила свое участие в конкурсе, отметил он.

«Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится, и вопрос о том, почему среди участников нет представителей армянской культуры, - не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе и наших армянских друзей», - сказал российский министр.

Напомним, что фонд «Традиции искусства», занимающийся организацией конкурса, еще 20 августа сообщил, что Азербайджан и ОАЭ не примут участие в «Интервидении» «из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств культуры».

Читайте по теме:

Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение 2025» в Москве