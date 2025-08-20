 Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение 2025» в Москве | 1news.az | Новости
Азербайджан отказался от участия в конкурсе «Интервидение 2025» в Москве

Феликс Вишневецкий14:56 - Сегодня
Азербайджан и ОАЭ не примут участие в международном конкурсе эстрадной песни «Интервидение 2025», который пройдет в сентябре в столице России.

«Приглашения направлялись в ряд европейских стран, а также в США. Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые страны не смогли принять участие из-за внутренних причин, нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств культуры», - цитирует 1news.az фонд «Традиции искусства», занимающийся организацией конкурса.

В конкурсе примут участие 19 стран – напомним, что ранее в числе стран-участниц значился и Азербайджан.

