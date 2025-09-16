Сборная Азербайджана - с четырьмя наградами на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила чемпионат мира в Загребе с четырьмя медалями в активе.

Серебряную награду выиграл Гиорги Мешвилдишвили (125 кг), а бронза на счету Нураддина Новрузова (61 кг), Арсения Джиоева (86 кг) и Османа Нурмагомедова (92 кг).

В данный момент сборная занимает третье место в общем зачете, набрав 83 очка. Это позволяет обойти Японию, Казахстан, Кыргызстан и многие другие страны. Но окончательный вид таблица примет позже, когда будут разыграны награды в оставшихся двух категориях, но без участия азербайджанских борцов.

Первое место занимают иранские вольники (100 очков), на второй строчке находится команда США (94).

Ниджат