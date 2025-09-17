Поддержал ли Азербайджан возвращение РФ на международные турниры по футболу?

АФФА опровергла информацию о том, будто Азербайджан выступил за восстановление участия российских национальных сборных и клубов в международных турнирах.

Соответствующую информацию опубликовал российский сайт Sport24, по утверждению которого якобы Азербайджан на заседании УЕФА в Албании вместе с Казахстаном, Болгарией, Сербией, Боснией и Герцеговиной, Грецией и Венгрией высказался за возвращение России.

Как заявили в АФФА, по вопросу возвращения России на международные турниры в АФФА из УЕФА никаких запросов не поступало. Кроме того, в упомянутом заседании представители АФФА не участвовали, указали в азербайджанской федерации.

В ней также подчеркнули, что, не имея члена в Исполкоме УЕФА, организация не обладает полномочиями вмешиваться в подобные вопросы.

Источник: АПА