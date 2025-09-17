Сирия и Израиль проведут переговоры по безопасности в Баку

Очередная встреча по безопасности между Сирией и Израилем запланирована на четверг в Баку, сообщает Sky News Arabia.

Тем временем портал Axios сообщил, что Израиль представил Сирии предложение по новому соглашению о безопасности. Предлагаемое соглашение по безопасности включает сирийскую территорию, простирающуюся юго-западнее от Дамаска до границы с Израилем.

Два информированных источника также сообщили, что израильское предложение, представленное Сирии, основано на мирном договоре, заключенном Израилем с Египтом в 1979 году. Это соглашение разделило Синайский полуостров на три зоны и определило различные меры безопасности и различные уровни демилитаризации в зависимости от расстояния от израильской границы.

Согласно предложению, территория к юго-западу от Дамаска будет разделена на три зоны, в каждой из которых сирийцы смогут поддерживать различный уровень сил и типов вооружения.

Предложение также предусматривает расширение буферной зоны на два километра на сирийской стороне.

Как сообщает Axios, предложение предусматривает, что на полосе, прилегающей к буферной зоне и наиболее близкой к границе с Израилем с сирийской стороны, не будет разрешено присутствие военных сил и тяжёлого вооружения. Однако Сирии будет разрешено сохранять присутствие полиции и сил внутренней безопасности.

Источник, знакомый с подробностями, сообщил, что в соответствии с предложением вся территория к юго-западу от Дамаска до границы с Израилем будет обозначена как бесполетная зона для сирийских самолетов.

В обмен на эти ограничения с сирийской стороны Израиль предложил постепенный вывод войск со всех территорий, которые он оккупировал в Сирии за последние несколько месяцев, за исключением передовой позиции на стратегической вершине горы Хермон, на сохранении присутствия которой Израиль настаивает в любом будущем соглашении.

Источник отметил, что одним из основных принципов израильского предложения является сохранение воздушного коридора в Иран через Сирию, что позволило бы Израилю в будущем наносить потенциальные удары по Ирану.

Он пояснил, что Израиль представил предложение о соглашении о безопасности несколько недель назад, но Сирия пока не отреагировала. В последние недели Дамаск работал над встречным предложением.

Он также отметил, что министр стратегических вопросов Израиля Рон Дермер и министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шейбани намерены обсудить это предложение в среду в Лондоне вместе с посланником США Томом Барраком, который выступает посредником между двумя странами, на третьей трехсторонней встрече такого рода.

Сайт со ссылкой на информированный израильский источник сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил заинтересованность в организации встречи с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, однако, по словам чиновника, вероятность того, что это произойдет, на данном этапе невелика.