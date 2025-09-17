Грузия погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном

Грузия полностью погасила свой «исторический долг» перед Азербайджаном и рядом других государств, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Минфин страны.

В сентябре 2025 года страна выплатила все остатки внешнего долга, который был накоплен в первые годы независимости и реструктурирован в июле 2004 года в соответствии с соглашением с кредиторами Парижского клуба.

Это $160 млн, взятые Грузией до 1999 года, а также проценты по долгам, накопленным с 1999 года по май 2004 года, и долги, подлежащие погашению в 2004-2006 годах. Общая сумма превысила $225 млн.

Так, помимо Азербайджана, Грузия полностью выплатила «исторические долги» России, Турции, Казахстану, Армении и Ирану.