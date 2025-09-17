«Карабах» вернулся в Азербайджан после исторической победы над «Бенфикой» - ФОТО

Команда «Карабах», обыгравшая «Бенфику» в первом туре основного этапа Лиги чемпионов в Португалии, вернулась на родину.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, чемпиона Азербайджана в международном аэропорту имени Гейдара Алиева встречали болельщики.

Отметим, что «Карабах» победил соперника со счетом 3:2. Эта победа стала первой в истории азербайджанских клубов на основном этапе престижного клубного турнира Европы.