Победа над «Бенфикой» в основном этапе ЛЧ подняла «Карабах» в рейтинге УЕФА

Агдамский «Карабах» улучшил свои позиции в клубном рейтинге УЕФА.

Как сообщает сайт организации, благодаря победе над «Бенфикой» в Лиссабоне (3:2) в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов команда Гурбана Гурбанова набрала коэффициент 37,000 по итогам последних пяти сезонов и поднялась с 57-го на 55-е место.

Лидером рейтинга остаётся мадридский «Реал» с коэффициентом 125,500.

Ранее сообщалось, что в таблице национальных ассоциаций УЕФА Азербайджан также поднялся на одну строчку и теперь занимает 25-е место.