Азербайджанский спринтер дебютировал на чемпионате мира

Азербайджанский спринтер Альхам Нагиев дебютировал на чемпионате мира, проходящем в Токио.

Он выступил в забеге на 200 метров. В квалификационном забеге Альхам разделил дорожку с олимпийским чемпионом из Ботсваны Летсилем Тебого. Дистанцию наш легкоатлет преодолел за 21:10 секунд, финишировав восьмым в своем забеге.

В полуфинал вышли спринтеры, вошедшие в своем забеге в тройку, а также еще шесть бегунов с лучшим временем.

Нагиев среди всех участников квалификационных забегов на 200 метров занял 48-е место.

Отметим, что Азербайджан был представлен одним спортсменом на чемпионате мира.

Ниджат