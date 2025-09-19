Льюис Хэмильтон стал лучшим на второй сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку продолжается Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Вторая сессия свободных заездов на Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана завершена – в течение часовой первой свободной практики гонщики продолжили испытывать сложнейший городской трек Баку, в том числе его узкие 90-градусные повороты и новые асфальтовые участки.

Лучшие результаты во второй сессии показали следующие автогонщики:

1. Льюис Хэмильтон (Ferrari)

2. Шарль Леклер (Ferrari)

3. Джордж Рассел (Mercedes)

Отметим, что по итогам первой сессии свободных заездов на Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана, лучшие результаты показали Ландо Норррис (McLaren), Оскар Пиастри (McLaren) и Шарль Леклер (Ferrari).

Напомним, что вечером болельщиков ждёт грандиозное музыкальное шоу. Один из самых футуристичных артистов электронной сцены - Anyma — выступит на сцене Crystal Hall в рамках культурной программы Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

В Баку, который уже в девятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт второй сессии свободных заездов.

Гонщики продолжают подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу – отметим, что результаты сессии станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится 21 сентября.

