Приморский бульвар «зажил» в ритме Формулы-1: Репортаж из развлекательной зоны для зрителей - ФОТО

Для обладателей билетов на Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 открыта развлекательная зона на Приморском бульваре.

Здесь фанаты могут попробовать свои силы на симуляторах Формулы 1, встретиться с пилотами на автограф-сессиях, а также насладиться развлекательной программой, которая предусмотрена и для детей.

Ниже представлен репортаж фотокорреспондента 1news.az Надира Ибрагимли с Приморского бульвара, «зажившего» Формулой 1.

Фото: Надир Ибрагимли