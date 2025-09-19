Приморский бульвар «зажил» в ритме Формулы-1: Репортаж из развлекательной зоны для зрителей - ФОТО
Для обладателей билетов на Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 открыта развлекательная зона на Приморском бульваре.
Здесь фанаты могут попробовать свои силы на симуляторах Формулы 1, встретиться с пилотами на автограф-сессиях, а также насладиться развлекательной программой, которая предусмотрена и для детей.
Ниже представлен репортаж фотокорреспондента 1news.az Надира Ибрагимли с Приморского бульвара, «зажившего» Формулой 1.
Фото: Надир Ибрагимли
