В Армении уволен командующий погранвойсками СНБ

В Армении уволили командующего Погранвойсками СНБ Армении Эдгара Унаняна.

Указ об этом подписал президент Армении Ваагн Хачатурян на основе предложения премьер-министра.

Унанян был назначен командующим летом 2024 года.

Ранее полковник занимал должность первого заместителя командующего и начальника штаба Погранвойск.

Напомним, что предыдущий командующий Погранвойсками СНБ Армении Арман Маралчян был уволен после инцидента у села Тех в 2023 году.

Источник: Sputnik Армения