В Армении уволен командующий погранвойсками СНБ
В Армении уволили командующего Погранвойсками СНБ Армении Эдгара Унаняна.
Указ об этом подписал президент Армении Ваагн Хачатурян на основе предложения премьер-министра.
Унанян был назначен командующим летом 2024 года.
Ранее полковник занимал должность первого заместителя командующего и начальника штаба Погранвойск.
Напомним, что предыдущий командующий Погранвойсками СНБ Армении Арман Маралчян был уволен после инцидента у села Тех в 2023 году.
Источник: Sputnik Армения
