Определился победитель спринт-гонки Формулы 2 на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
В Баку проходит второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, в рамках которого состоялся спринт Формулы 2.
Победителем спринт-гонки Формулы 2 на Гран-при Азербайджана в Баку стал Дино Беганович (Hitech).
Вторым на сприт-гонке стал Люк Браунинг (Hitech), а третьим Алекс Данн (Rodin Motorsport).
14:15
В Баку проходит второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, в рамках которого дан старт спринту Формулы 2.
Отметим, что спринт в Формуле 2 - это короткая гонка, которая проходит в гоночный уикенд перед или после основной, в отличие от Формулы 1, в F2 всегда проводится две гонки за уикенд.
Напомним, что Баку в девятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1.
868