Определился победитель спринт-гонки Формулы 2 на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

В Баку проходит второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, в рамках которого состоялся спринт Формулы 2.

Победителем спринт-гонки Формулы 2 на Гран-при Азербайджана в Баку стал Дино Беганович (Hitech).

Вторым на сприт-гонке стал Люк Браунинг (Hitech), а третьим Алекс Данн (Rodin Motorsport).

14:15

В Баку проходит второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, в рамках которого дан старт спринту Формулы 2.

Отметим, что спринт в Формуле 2 - это короткая гонка, которая проходит в гоночный уикенд перед или после основной, в отличие от Формулы 1, в F2 всегда проводится две гонки за уикенд.

Напомним, что Баку в девятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1.