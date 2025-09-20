Шарль Леклер въехал в барьер на Гран-при Азербайджана 2025 – ВИДЕО
В Баку продолжается второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.
Во время квалификации Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 гонщик Ferrari Шарль Леклер вошёл в поворот с излишней скоростью, поздно затормозил, заблокировал колёса и въехал прямо в барьер, не удержав машину на трассе.
Возможно, на это повлияло ухудшение сцепления из-за дождя, который недавно прошёл над городом.
💥 ¡ACCIDENTE de LECLERC!
❌️ El monegasco no luchará por su 6ª pole seguida en Bakú tras sufrir un accidente a algo más de 7 minutos del final de la Q3
🚩 Quinta bandera roja de la Clasificación.#AzerbaijanF1 #F1 pic.twitter.com/hUyQ5keli2 — Circuit Specific (@Circuit_Spec) September 20, 2025
