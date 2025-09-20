Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2025 – ФОТО

В Баку продолжается второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Пилоты F1 завершили квалификацию, являющуюся отдельной гоночной сессией, которая была проведена перед основной гонкой и определила порядок старта пилотов на решетке в основном заезде, который состоится завтра – 21 сентября в 15:00.

Квалификацию, которая продолжалась на час дольше запланированного времени, в Баку выиграл Макс Ферстаппен (Red Bull Racing).