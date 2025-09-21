 Пашинян переизбран главой правящей партии в Армении | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян переизбран главой правящей партии в Армении

First News Media10:32 - Сегодня
Пашинян переизбран главой правящей партии в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, согласно предварительным результатам подсчета, представленным замминистра экономики Анушиком Аветяном, Пашинян получил 758 голосов.

Отметим, что окончательный состав правления партии пока не опубликован, так как результаты голосования в течение 24 часов могут быть обжалованы. В случае отсутствия жалоб результаты будут признаны окончательными.

256

