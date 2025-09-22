Доклад по расследованию обстоятельств 44-дневной войны может быть рассмотрен в Армении в конце октября

Сроки подготовки и передачи доклада по расследованию обстоятельств 44-дневной войны не нарушены.

Об этом заявил глава соответствующей комиссии в парламенте Армении Андраник Кочарян.

Он сообщил, что доклад уже передан спикеру парламента Алену Симоняну.

Кочарян также сообщил, что сам доклад огромный, и только выводы в нем заняли свыше 20 страниц.

Информация в докладе носит секретный и сверхсекретный характер.

Говоря о примерной дате обсуждения в парламенте, Кочарян сообщил, что «спикер решит», сам же он предполагает, что доклад может быть обсужден на сессии после 27 октября.

Относительно содержания доклада Кочарян пообещал громкие «раскрытия».

