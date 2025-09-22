Доклад по расследованию обстоятельств 44-дневной войны может быть рассмотрен в Армении в конце октября
Сроки подготовки и передачи доклада по расследованию обстоятельств 44-дневной войны не нарушены.
Об этом заявил глава соответствующей комиссии в парламенте Армении Андраник Кочарян.
Он сообщил, что доклад уже передан спикеру парламента Алену Симоняну.
Кочарян также сообщил, что сам доклад огромный, и только выводы в нем заняли свыше 20 страниц.
Информация в докладе носит секретный и сверхсекретный характер.
Говоря о примерной дате обсуждения в парламенте, Кочарян сообщил, что «спикер решит», сам же он предполагает, что доклад может быть обсужден на сессии после 27 октября.
Относительно содержания доклада Кочарян пообещал громкие «раскрытия».
Источник: News.am
269