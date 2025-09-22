Новый посол Франции обратилась к азербайджанцам

Новый посол Франции в Баку Софи Лагутт выступила с первым обращением к своим соотечественникам, находящимся в Азербайджане, и к азербайджанцам.

«Мне очень приятно впервые обратиться к вам в качестве посла Франции в Азербайджане. Для меня большая честь представлять Францию в этой стране, богатой историей, традициями и многообразием, расположенной в самом сердце стратегически важного региона и непоколебимо приверженной пути к миру», - говорится в обращении дипломата, опубликованном на странице французского посольства в Facebook.

«С нетерпением жду нашей скорейшей встречи с вами и общения с теми, кто ежедневно поддерживает эти отношения, с этим скромным, но прочно укоренившимся французским присутствием в Баку и за его пределами, а также со всеми, кто своим личным или профессиональным вкладом способствует укреплению влияния Франции. Я особенно верю в силу французского языка, в ценности диалога, открытости и уважения к многообразию, которые он воплощает. Я позабочусь о том, чтобы наши действия в этой области оставались амбициозными, чтобы отвечать постоянному интересу и любопытству азербайджанцев, желающих изучать наш язык или знакомиться с нашей страной и культурой посредством обучения, визитов или деловых возможностей.

Я убеждён, что вместе мы продолжим отстаивать ценности и интересы Франции и развивать отношения между нашими двумя странами и нашими народами. Я рассчитываю на вас!» - говорится в тексте обращения.