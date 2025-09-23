История упорства и любви к знаниям 78-летней студентки

Последнюю неделю азербайджанские СМИ пестрят заголовками «78-летняя бабушка стала студенткой». У всех возникает вопрос: кто эта женщина и что побудило её принять такое решение?

Как сообщает 1news.az со ссылкой на "Azərbaycan müəllimi", 78-летняя Хиджрат Юсифова в этом году поступила на специальность "Ковровщица" в Ордубадский профессиональный лицей. Она будет получать профессиональное образование. Когда мы приехали, она, как и все, была на занятии. Вместе со своими молодыми одногруппниками она внимательно слушала преподавателя и делала заметки в своей маленькой тетради.

Мы тихо ждали окончания урока. У бабушки Хиджрат такое лучезарное лицо, что ещё до начала разговора становится понятно, откуда у неё такая тяга к знаниям. Она позитивная, энергичная, улыбчивая и добрая.

После урока мы перешли в мастерскую. Она взяла в руки нож для ковроткачества и начала ткать. Делала это с таким энтузиазмом и любовью. Видно, что, хоть она и недавно начала учиться, ковры умела ткать и раньше.

«Я родилась 19 ноября 1946 года в Ордубаде. У меня 5 детей, 12 внуков и 12 правнуков. Я 25 лет проработала на Ордубадском шёлковом комбинате», - рассказала она. И добавила, что учиться и получать знания никогда не поздно. С этим упорством она и добилась звания студентки.

В 1953 году Хиджрат Юсифова пошла в среднюю школу № 1 имени Мухаммеда Таги Сидки. После окончания 8-го класса, в 16 лет, она начала работать на шёлковой фабрике, а через год вышла замуж. Несмотря на то что учёбу пришлось прервать, она всегда мечтала вернуться в школу и получить аттестат: «Я с мужем получила аттестат, окончив вечернюю школу. Я проработала 25 лет на Ордубадской шёлковой фабрике. Именно там я познакомилась с ткацким делом, и у меня появился интерес к ковроткачеству. В перерывах я ткала полотна и училась. Это ремесло - наша древняя традиция, доставшаяся нам по наследству».