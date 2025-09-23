 «Ленинградка» представила нападающую сборной Азербайджана: «Практически родственница, член семьи» | 1news.az | Новости
«Ленинградка» представила нападающую сборной Азербайджана: «Практически родственница, член семьи»

First News Media10:10 - Сегодня
«Ленинградка» представила нападающую сборной Азербайджана: «Практически родственница, член семьи»

Главный тренер российского клуба «Ленинградка» Александр Кашин представил волейболистку сборной Азербайджана Елизавету Рубан, пополнившую команду в межсезонье.

Он особо отметил нападающую, которая играла в Санкт-Петербурге с 2018 по 2020 годы, в ходе пресс-конференции перед началом сезона.

«Это не просто игрок. Лиза практически родственница, член семьи. Все те годы, которые она здесь отсутствовала, все четыре года мы с ней созванивались. Я её четыре года звал. Лиза родом из Харькова, и было сложно привезти её раньше, потому что семья была там. Сейчас удалось привезти в Санкт-Петербург всю семью: маму, папу, мужа и ребёнка. Все приехали в Санкт-Петербург и будут здесь жить. Это человек, который, можно сказать, что приехал к нам навсегда. Можно долго говорить о её игровых качествах. Это доигровщик высочайшего уровня, но главное не это. Мы, наконец, получили волейболистку, которая на площадке даёт энергию, даёт уверенность другим игрокам. И даже когда полный «аут» на площадке Лиза всегда спокойна. Это очень редкое качество, и нам его не хватало. Рады тебя видеть!», - так Кашин отрекомендовал Рубан.

Прошлый сезон нападающая в составе румынской «Альбы», став чемпионкой и обладательницей Кубка страны.

Она вошла в тройку лучших нападающих чемпионата Румынии, признавалась несколько раз самым ценным игроком матчей. Также нападающая помогла «Альбе» дойти до финала Кубка ЕКВ.

