Ферстаппен после победы в Баку не питает надежд на титул

Победитель Гран-При Азербайджана Макс Ферстаппен признался, что не думает о чемпионском титуле, несмотря на победу в Баку.

Пилот «Ред Булл» отлично проводит сентябрьский отрезок «Формулы-1», финишировав первым вначале в Монце, а затем и в Баку. Четырехкратный чемпион мира идет в общем зачете на третьем месте, однако свои шансы догнать лидирующего Оскара Пиастри из «Макларен» оценивает довольно трезво.

«Предпочитаю не питать надежд. Но хотя впереди ещё семь этапов, 69 очков отставания – это много. Поэтому лично я даже не думаю о титуле, предпочитая проводить гонку за гонкой, что я и делаю весь сезон. Просто стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы заработать побольше очков. Мы все узнаем после заключительного этапа в Абу-Даби», - подчеркнул нидерландский пилот.

Отметим, что по ходу текущего сезона Ферстаппен выиграл четыре гонки.

Ниджат