Эльмар Гасымов выступит на Кубке Европы

Серебряный призер Олимпиады-2016 Эльмар Гасымов продолжает международную карьеру.

34-летний дзюдоист, являющийся действующим чемпионом Азербайджана, вошел в состав команды на участие на Кубке Европы, который пройдет 27-28 сентября в Праге.

В этом году это будет третий старт опытнейшего спортсмена после выступления на «Большом шлеме» в Тбилиси и Кубка Европы в Гори.

Всего в столице Чехии выступят 16 азербайджанских дзюдоистов, среди которых чемпион Европы до 23-х лет Гусейн Аллахьяров (60 кг), бронзовый призер «Большого шлема» Кямран Сулейманов (73 кг), участница Олимпиады Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) и другие.

